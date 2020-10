Infortuni lavoro: Marche, in otto mesi mortali da 21 a 34

La pandemia e il fermo di molte attività non fermano gli infortuni sul lavoro nelle Marche sensibilmente aumentati nell'ultimo anno. Secondo i dati Inail elaborati dall'Anmil, nelle Marche gli incidenti mortali tra gennaio e agosto sono cresciuti del 61,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: 34 infortuni mortali (11 denunciati come conseguenti a contagio da Covid19) contro i 21 casi del 2019. Tra gennaio e agosto sono invece diminuite le denunce di infortunio (9.644; - 22,3%) e le malattie professionali (-30,7%) passate dalle 4.138 del 2019 alle 2.867 del 2020.

È la 'cornice' di cifre che fa da sfondo quest'anno alla 70/a Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro che si svolgerà a Fano l'11 ottobre. "Un anno difficilissimo, pesantemente condizionato da questa feroce pandemia", commenta Fausto Luzi, presidente provinciale e Consigliere nazionale Anmil. (ANSA).