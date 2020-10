Covid: Marche, ricoveri a quota 39, a Fermo 18 degenti

(ANSA) - ANCONA, 08 OTT - Nelle ultime 24ore, fa sapere il Servizio sanità della Regione, sono saliti da 36 a 39 i ricoverati nelle Marche per Covid-19: restano in cinque in intensiva (due ad Ancona, due a San Benedetto del Tronto e uno a Marche Nord) mentre si svuota la Semintensiva di San Benedetto (ieri c'era una persona ricoverata). Nessun decesso nelle Marche anche nell'ultima giornata. Qualche cambiamento nei reparti non intensivi (34): un degente in più in Malattie infettive ad Ancona (da 11 a 12 tra i quali una paziente in Ostetricia e Ginecologia), uno in meno a Marche Nord (da 5 a 4) e quattro in più a Fermo (da 14 a 18). E' proseguito il sensibile aumento di positivi in isolamento domiciliare (da 1.016 a 1.068) e di isolati in casa per contatti con contagiati (da 3.456 a 3.565; 373 con sintomi, 79 sono operatori sanitari.

