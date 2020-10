Nobel: soddisfazione Università di Urbino per Penrose

(ANSA) - URBINO, 07 OTT - La notizia del conferimento del Premio Nobel per la fisica a Roger Penrose, teorico dei buchi neri, è stata accolta con grande piacere all'Università di Urbino, che il 12 maggio 2017 lo aveva avuto ospite attraverso il Cirfis (Centro Interuniversitario di Filosofia e Fondamenti della Fisica) e il Centro Urbino e la Prospettiva, conferendogli la prestigiosa Commandino Medal, già assegnata in passato a personaggi del calibro di Jürgen Renn, Enrico Gamba, William R.

Shea, Reviel Netzin, in occasione della sua Lectio Commandiniana sul tema "Fashion, Faiuth and famtasy". "Fu una conferenza memorabile - ricorda il rettore Vilberto Stocchi - e ora il Premio Nobel corona una prestigiosa carriera, impreziosendo il valore della onorificenza assegnata a Penrose dal nostro Ateneo". Tra i Nobel ospitati da Uniurb, Joseph Stiglitz (Economia), Ada Yonath (Chimica) e Muhammad Yunus (Pace).

Congratulazioni a Penrose vengono anche da Laerte Sorini, direttore del Centro Interdipartimentale di Studi "Urbino e la Prospettiva" e da Gino Tarozzi, direttore del Cirfis. "Pur trattandosi di uno scienziato militante che non ha mai scritto libri di carattere storico divulgativo - spiega Tarozzi - , abbiamo proposto Penrose per la Medaglia Commandiniana per la storia della scienza per la costante attenzione nei suoi saggi alla dimensione storica dell'impresa scientifica, e ai problemi aperti sul piano concettuale e filosofico". (ANSA).