Lite con mattarello, ambulante nei guai

(ANSA) - ANCONA, 07 OTT - Una sgasata al motore è finita a colpi di mattarello l'altra mattina nel mercato rionale del Piano di Ancona. Un 35enne ambulante, ha effettuato una brusca accelerazione con il suo furgone in prossimità di un banco alimentare adiacente al proprio. I fumi provocati dal motore hanno infastidito i clienti che erano in fila per fare la spesa e che si sono lamentati, insieme al titolare del banco vendita, un 54enne del luogo. La discussione, piuttosto accesa, sembrava però chiusa lì. Ma nel pomeriggio i due commercianti si sono incontrati mentre effettuavano le pulizie dell'area a loro assegnata dal Comune e la situazione è degenerata in una aggressione fisica. Il commerciante più giovane ha estratto da uno dei sacchi dell'immondizia un mattarello in legno e sferrato qualche colpo all'altro contendente. I militari di una 'gazzella' del Radiomobile immediatamente intervenuti sul luog hanno riportato la calma e sequestrato l'arma impropria. Il 35enne è stato denunciato. (ANSA).