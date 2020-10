Incidenti stradali, un morto a San Benedetto del Tronto

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 07 OTT - Un uomo di 64 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a San Benedetto del Tronto. L'anziano era in sella ad uno scooter e percorreva viale dello Sport quando è finito fuori strada, andando a sbattere contro un palo di una pensilina. Gravissimi i traumi plurimi riportati nell'impatto: il 64enne è deceduto dopo il ricovero all'ospedale Madonna del Soccorso. Mentre si stava occupando dei rilievi dell'incidente, un carabiniere è stato investito da un'auto in transito riportando lesioni per fortuna non gravi. (ANSA).