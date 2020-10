Covid, Marche, 1.016 positivi in isolamento, 36 ricoverati

(ANSA) - ANCONA, 07 OTT - Sono saliti a 36 (+1) i ricoverati negli ospedali delle Marche nelle ultime 24ore. Cinque i pazienti in terapia intensiva, secondo l'aggiornamento del Servizio Sanità della Regione Marche: 2 all'ospedale di Torrette di Ancona, 2 a San Benedetto del Tronto, 1 a Marche Nord, mentre una persona è in semi intensiva a San Benedetto del Tronto. I 30 degenti in reparti non intensivi sono così suddivisi: 10 a Torrette, una in Clinica Ostetrico-Ginecologica ad Ancona, 5 a Marche Nord, 14 a Fermo. Sono 19 gli ospiti di strutture territoriali, tutti nella Rsa di Campofilone. I positivi in isolamento domiciliare salgono da 982 a 1.016, le persone in quarantena per contatti con i contagiati da 3.159 a 3.456: 360 con sintomi, 90 operatori sanitari. I dimessi/guariti salgono a 6.240. (ANSA).