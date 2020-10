Comuni: Parcaroli, a Macerata si può vivere e lavorare

(ANSA) - MACERATA, 07 OTT - "Se siamo in questa sala oggi è perché basta guardarsi intorno (riferendosi alla Sala dell'Eneide ndr) per sognare, sognare quello che abbiamo a Macerata. Mi sono impegnato con i miei assessori a riportarla tra le migliori città". E' quanto ha detto il neo sindaco, Sandro Parcaroli, che stamani ha presentato la nuova giunta comunale, formata da 9 assessori. "Quelle che sono seguite alle elezioni - ha aggiunto - sono state settimane intense, ma senza polemiche, né discussioni, siano uniti e forti. Non voglio sentire che la città è morta e spenta - ha concluso - Macerata è una città dove si può vivere e lavorare e noi, tutti insieme, lavoreremo per questo". (ANSA).