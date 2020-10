Comune Senigallia: Mangialardi lascio bilancio sano

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 07 OTT - "Rinnovo gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco Massimo Olivetti. A lui e alla sua giunta lascio un'Amministrazione con un bilancio sano e una città pronta ad affrontare le sfide del futuro, divenuta in questi ultimi 10 anni un modello per la qualità dei servizi, per una politica urbanistica in grado di rigenerare e riqualificare intere aree urbane senza consumo di nuovo suolo, per l'essere diventata la regina del turismo marchigiano e un punto di riferimento per quello Adriatico, per scelte culturali che ci permettono oggi di dialogare alla pari con il network internazionale delle città d'arte". Così l'ex sindaco di Senigallia e ora consigliere regionale Maurizio Mangialardi, in occasione del passaggio di consegne con il neoeletto sindaco Massimo Olivetti. "Tanti - continua Mangialardi - i progetti in corso e le opere pronte a partire o già partite. La nuova Amministrazione eredita una città in grande espansione, frutto di un buon governo capace di coniugare sviluppo economico, diritti sociali e sostenibilità ambientale". (ANSA).