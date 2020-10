Terremoto: primo incontro videoconferenza Acquaroli-Legnini

(ANSA) - ANCONA, 06 OTT - Primo incontro, in videoconferenza nella sede della Regione Marche tra il presidente Francesco Acquaroli e il commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, Giovanni Legnini. Uno "scambio cordiale di saluti", informa una nota della Regione: da subito è stata espressa da entrambi "una reciproca stima e volontà di collaborare per la soluzione più rapida del problema più grande di questa regione - ha rimarcato Acquaroli - la più colpita dalla tragedia del 2016. Siamo in una fase importante che va al di là del cambio di fronte politico nel governo regionale, un momento fondamentale in cui le istituzioni tutte sono chiamate a dare una risposta concreta a questa grave situazione. Da parte nostra la ricostruzione sta al primo posto delle priorità e ringrazio il commissario per il lavoro già fatto, riconosciuto da tutti, e per quanto farà". In agenda incontri con Ordini professionali e una riunione giovedì pomeriggio della cabina di coordinamento per il sisma, con la partecipazione delle 4 Regioni interessate. (ANSA).