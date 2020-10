Acquaroli ieri sera, 'finito primo vero giorno di scuola'

"E' appena finito il mio primo vero giorno di scuola". Lo ha scritto ieri sera sul suo profilo facebook, il neo governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli al termine del suo primo giorno a Palazzo Raffaello.

Una lunga giornata di lavoro iniziata qualche minuto prima delle 10 e terminata dopo le 21, che ha visto Acquaroli impegnato in colegamento con il Comitato Operativo Nazionale per fare il punto sull'emergenza Covid, poi in una videoconferenza con il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, in un sopralluogo al porto di Ancona e infine in un'altra videoconferenza con i ministri Speranza e Boccia.

