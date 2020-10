Stalking: perseguitava coppia danneggiando tombe di famiglia

Un commerciante 62enne 'perseguitava' una coppia, marito e moglie, alterando lo stato delle loro tombe di famiglia al cimitero in provincia di Ancona dove i due si recavano quotidianamente per omaggiare i loro defunti: una volta allontanati, qualcuno manometteva suppellettili e mazzi fiori, spostava vasi, recideva i rami, manometteva l'illuminazione. I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, guidati dal vice questore Carlo Pinto, dopo un'attività investigativa coordinata dal pm Irene Bilotta, hanno denunciato il 62enne per danneggiamento aggravato e stalking.

Gli agenti, appostati nell'area cimiteriale, lo hanno colto in flagranza di reato mentre manometteva/danneggiava per l'ennesima volta gli ornamenti della tomba. Anche in passato l'uomo aveva già avuto comportamenti simili, anche nei confronti della medesima coppia.