Puliamo il mondo, a Tolentino 10 mc di eternit

(ANSA) - TOLENTINO, 05 OTT - Sono stati scoperti anche circa 10 metri cubi di eternit lungo le sponde del fiume Chienti durante l'edizione 2020 di "Puliamo il mondo", che si è tenuta ieri sul territorio comunale di Tolentino. Un evento che, malgrado l'emergenza Covid, ha coinvolto una cinquantina di persone tra adulti e bambini. I volontari si sono concentrati nella zona compresa tra la piscina comunale e l'area verde del ponte del Diavolo. Sono stati raccolti rifiuti di varia natura, tra cui tre grandi pneumatici di camion, 10 sacchi di rifiuti in plastica, raccolti in maniera differenziata così da avviarli al riciclo e 20 sacchi di rifiuti indifferenziati.

L'evento è stato organizzato da Legambiente, Circolo e Cea il Pettirosso e Comune,, in collaborazione, tra gli altri con Cosmari, Protezione Civile e scout Agesci. (ANSA).