Dislessia, Sferisterio si colora di blu l'8 ottobre

(ANSA) - MACERATA, 05 OTT - Il Comune di Macerata, insieme a tante altre città, ha deciso di aderire alla campagna "Uniti per la dislessia" lanciata dalla Disfam, organizzazione spagnola senza scopo di lucro fondata nel 2002, impegnata in opere di sensibilizzazione nei confronti della dislessia, e per questo giovedì 8 ottobre lo Sferisterio verrà illuminato di blu-turchese. L'obiettivo - spiega una nota del Comune - "è quello di focalizzare l'attenzione sul noto disturbo dell'apprendimento, che riguarda la difficoltà nella lettura e nella comprensione dei testi e dei numeri, nella memorizzazione delle definizioni, e che colpisce il 10% della popolazione mondiale". La Disfam, inoltre, quest'anno, ha deciso di fare un passo importante avviando le procedure affinché le Nazioni Unite possano dichiarare l'8 ottobre Giornata mondiale della dislessia. (ANSA).