Coronavirus, sindaco di Fermo positivo

(ANSA) - FERMO, 05 OTT - Il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro è risultato positivo al covid 19. E' lo stesso primo cittadino, da poco rieletto con il 70% dei consensi, a darne notizia su facebook. "Con i sintomi comparsi nelle ultime 24 ore, questa mattina mi sono recato in un laboratorio privato per effettuare un test rapido, oltre che il tampone classico - spiega -: l'esito purtroppo è stato positivo e domani avrò la conferma dell'esame. Essere fissato con la mascherina a volte può non bastare e onestamente spero che la sintomatologia non vada peggiorando. Continuerò a lavorare per il Comune qui da casa, come sempre" conclude. (ANSA).