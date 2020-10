Coronavirus: Ascoli,didattica distanza per 3 istituti scolastici

Resteranno chiusi anche oggi e nei prossimi giorni l'istituto tecnologico statale "Mazzocchi", il Liceo scientifico "Orsini" e tutto il Liceo artistico "Licini" di Ascoli Piceno per motivi legati al coronavirus. I dirigenti scolastici assicurano che le lezioni proseguiranno con la didattica a distanza, come già accade per le classi di altri istituti che sono in quarantena. Lo ha annunciato ieri sera il sindaco Marco Fioravanti in un videomessaggio sulla sua pagina Facebook. "Una decisione che abbiamo preso di concerto coi vertici dell'Area vasta 5 e i dirigenti scolastici degli istituti in questione" ha detto, spiegando che tutto è motivato "dai diversi casi di positività al Covid-19 registrati in queste scuole nei giorni scorsi". "Nei prossimi giorni faremo sapere fino a quando dovrà protrarsi la chiusura degli istituti", ha concluso Fioravanti. (ANSA).