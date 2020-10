Coronavirus: Ascoli, 50 studenti e 12 docenti/ata positivi

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 05 OTT - "Sono circa 50 gli studenti positivi al Covid 19, stanno tutti bene e la maggior parte sono asintomatici. A loro si aggiungo 12 persone tra docenti e personale scolastico". Lo ha detto stasera il sindacodi Ascoli Piceno Marco Fioravanti facendo il punto della situazione sulle emergenza covid nel capoluogo Piceno.

Fioravanti ha confermato la chiusura del liceo scientifico Orsini, del liceo artistico "Licini" e dell'istituto linguistico "Mazzocchi", che da oggi fanno didattica a distanza (Dad).

Il Mazzocchi resterà chiuso fino al 10 ottobre, scientifico e artistico fino al 15. L'asilo nido Zerotre riaprirà il 12 ottobre. Nei prossimi giorni il primo cittadino ascolano incontrerà i dirigenti scolastici per studiare una strategia comune per far sì che sia svolta al meglio la didattica.

Fioravanti ha annunciato che a breve, di concerto con la Regione Marche, arriveranno anche i tamponi veloci, con risultati in tempi rapidi. (ANSA).