Coronavirus, Acquaroli, fare di tutto per evitare lockdown

"Dobbiamo mettere in campo tutti quegli accorgimenti che possono evitare un peggioramento della situazione. Noi vogliamo scongiurare le chiusure, i lockdown che fanno un danno, hanno un impatto impressionante sulla società, sulla nostra economia". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquroli a margine di un sopralluogo nella zona portuale di Ancona. "Stasera alle 20 - ha riferito - è convocata la conferenza delle Regioni per parlare proprio di questo tema".

Sabato scorso Acquaroli aveva già disposto con la sua prima ordinanza, dopo un confronto con i vertici della sanità marchigiana, l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto h24 in caso di assembramenti. Il presidente ha ribadito che non c'è alcuna volontà di ingenerare allarmismo e che per il sistema sanitario regionale attualmente "non c'è un'emergenza". (ANSA).