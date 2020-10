Coronavirus, 34 ricoverati (+4), zero decessi

(ANSA) - ANCONA, 05 OTT - Sono saliti a 34 (+4 rispetto al giorno precedente) i ricoverati negli ospedali delle Marche nelle ultime 24ore, un periodo in cui non si sono registrati nuovi decessi. Resta fisso il numero dei degenti nelle terapie intensive, che sono sei: due nell'ospedale di Torrette di Ancona, tre a San Benedetto del Tronto e uno a Marche Nord. I 24 ricoverati in reparti non intensivi sono così distribuiti: 10 a Malattie infettive di Torrette, uno in clinica ostetrico-ginecologica al Salesi (che fa parte dell'Ao Ospedali Riuniti di Ancona), 4 a Marche Nord, 13 a Fermo. I positivi in isolamento domiciliare sono saliti a 920 (+9), le persone in quarantena per contatti con i contagiati hanno un'impennata da 2.459 a 2.767: 324 con sintomi, 76 operatori sanitari.I dimessi/guariti salgono a 6.219 (+9). (ANSA).