Comuni: Pesaro, insediato presidente municipio Monteciccardo

(ANSA) - MONTECICCARDO, 05 OTT - Insediati il Consiglio e il nuovo presidente del Municipio di Monteciccardo Claudio Bonazzoli che ha giurato nel pomeriggio. "Complimenti per il nuovo incarico - ha commentato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, durante l'insediamento - un grande in bocca al lupo a lui, ai consiglieri e a tutta la squadra. Tanti cittadini hanno capito la svolta nella quale Monteciccardo si trova e hanno deciso di dare una mano partecipando al voto. Ora bisogna cominciare a lavorare insieme, in queste settimane abbiamo iniziato con le asfaltature. Cercheremo di organizzare al meglio gli interventi del futuro, il progetto che abbiamo comprende molti investimenti per Monteciccardo e zone limitrofe".

I consiglieri del Comune di Monteciccardo sono Amadori, Barberini, Bonazzoli, Cervellieri, De Piano, Falcioni, Lani, Nobili, Ruggeri, Salvi, Vagnini. "Grazie non era scontato questo risultato - chiude Bonazzoli - in tanti mi hanno dato fiducia nonostante la giovane età. Cercherò di impegnarmi il più possibile". (ANSA).