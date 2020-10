Ballottaggio Senigallia: Volpini, da domani in ambulatorio

(ANSA) - SENIGALLIA, 05 OTT - "Da domani si ritorna in ambulatorio regolarmente...c'è il rischio di una ripresa della epidemia e una impegnativa campagna di vaccinazione antinfluenzale da organizzare". Così il candidato sindaco del centrosinistra di Senigallia Fabrizio Volpini, battuto da quello di centrodestra Massimo Olivetti. Volpini, ex consigliere regionale del Pd, è un medico di famiglia e in questi anni di attività politica non ha mai tralasciato la professione. (ANSA).