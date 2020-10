Regata del Conero: equipaggio Anpis vince tra "vele bianche"

Malattia mentale e Regata del Conero: l'imbarcazione del "Progetto una vela per tutti" sale sul gradino più alto del podio ad Ancona. Un trionfo la partecipazione dell'equipaggio dell'Associazione Anpis (Associazione Nazionale Polisportive per l'Integrazione Sociale), alla competizione anconetana che l'ha visto vittorioso per il secondo anno consecutivo nella categoria "vele bianche".

Oltre al primo posto di categoria anche un 26/o piazzamento nella classifica generale, che contava ben 180 equipaggi.

"Per i ragazzi si tratta di una vittoria speciale - spiega Gianluca Brilli, presidente dell'Anpis - hanno voluto dedicare il primo posto a Marco M. loro amico e membro dell'equipaggio scomparso prematuramente. La vittoria di oggi mostra che con un lavoro ben svolto e costante si possono raggiungere grandi risultati". (ANSA).