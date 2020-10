Coronavirus: Marche, 30 ricoveri, positivi isolati oltre 900

(ANSA) - ANCONA, 04 OTT - Nelle ultime 24ore i ricoverati per Covid-19 nelle Marche sono saliti da 29 a 30: restano sei i degenti in Terapia intensiva (3 a San Benedetto, 2 ad Ancona e uno a Marche Nord); dieci altri ricoverati (erano 9) sono ad Ancona (9 in Malattie Infettive e una in Ostetricia e Ginecologia), quattro a Marche Nord) e dieci a Fermo (9 il giorno precedente). Non risulta più il degente che si trovava in Semintensiva a San Benedetto. Restano 12 gli ospiti di strutture territoriale, tutti nella Rsa di Campofilone (Fermo). Il Servizio Salute delle Marche fa sapere che il numero di positivi in isolamento domiciliare ha superato quota 900 (da 867 a 911) mentre cala quello degli isolati in casa per contatti con contagiati (da 2.465 a 2.459; 321 con sintomi, 73 sono operatori sanitari). Intanto i guariti passano da 6.197 a 6.210. (ANSA).