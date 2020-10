Comunali: Senigallia, alle 19 affluenza al 32,02%

In corso le votazioni per il ballottaggio alle elezioni al Comune di Senigallia per le quali si sfidano Fabrizio Volpini (centrosinistra; 43,4% al primo turno) e Massimo Olivetti (centrodestra; 34,2%). I seggi rimarranno aperti fino alle 23 di oggi e poi domani dalle 7 alle 15. Alle 19 avevano votato 12.426 aventi diritto un'affluenza complessiva del 32,02%. (ANSA).