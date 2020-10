Vigili fuoco: Macerata, ok progetto ampliamento autorimessa

La Provincia di Macerata ha approvato il progetto esecutivo per l'ampliamento dell'autorimessa della caserma dei Vigili del Fuoco, situata in viale Indipendenza a Macerata. Questo intervento, dell'importo complessivo di 520 mila euro, rappresenta il primo stralcio di una serie di lavori, per un importo di 5,4 milioni di euro, finanziati dall'Ufficio Speciale Ricostruzione.

Si avvia così un intervento importante che restituirà ai Vigili del Fuoco un'area nuova, con gli spazi completamente ripensati per le esigenze attuali. In pratica, con esclusione dell'autorimessa esistente di 1.000 mq e dell'edificio di 750 mq circa, già rinnovato nel 2008 a cura sempre della Provincia di Macerata, il resto del complesso immobiliare sarà interamente ricostruito. Con questo primo lotto si procederà a costruire in ampliamento l'autorimessa di circa 400 mq e a demolire il castello di manovra, ovvero la torre delle esercitazioni, che sarà ricostruito, nel secondo stralcio, in un'altra area per consentire di realizzare i nuovi edifici. (ANSA).