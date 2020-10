Gregoretti: sit-in della Lega davanti al Tribunale di Pesaro

Sit in della Lega, con bandiere del partito, stamani davanti al Tribunale di Pesaro per solidarietà con il leader Matteo Salvini nel giorno in cui a Catania si tiene l'udienza preliminare che lo vede imputato per sequestro di persona in relazione alla gestione dello sbarco di 131 migranti dalla nave Gregoretti, nel luglio del 2019 a Siracusa. Presenti una quarantina di simpatizzanti. Alcuni indossavano una maglietta con la scritta "Io sono complice di Salvini".

Malgrado la pioggia, i leghisti sono rimasti davanti al tribunale per circa 3 ore. "Vogliamo esprimere la nostra solidarietà a Salvini - afferma Giovanni Dallasta, capogruppo della Lega in Consiglio comunale - perché non si possono processare le idee di un leader politico che fa il bene dell'Italia". (ANSA).