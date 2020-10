Coronavirus: Marche, ricoverati Terapia Intensiva da 4 a 6

Nelle Marche i ricoverati per Covid-19 sono rimasti 29 nelle ultime 24ore ma quelli assistiti in Terapia intensiva sono saliti da quattro a sei: in particolare sono due in più i recoverati in Intensiva a San Benedetto del Tronto (da 1 a 3) e contestualmente nello stesso ospedale i pazienti in Semi intensiva scendono da due a uno. Gli altri in Terapia intensiva sono curati ad Ancona (2) e a Marche Nord (1). I restanti 22 degenti si trovano: nove (8 il giorno precedente) ad Ancona (8 in Malattie Infettive e una in Clinica di Ostetricia e Ginecologia), nove a Fermo (10) e quattro a Marche Nord. Rimangono 12 gli ospiti di strutture territoriali, tutti nella Rsa di Campofilone (Fermo). Il numero dei positivi in isolamento domiciliare, fa sapere il Servizio sanità della Regione, è salito ancora, da 815 a 867, mentre è sceso quello dei positivi in casa per contatti con contagiati (da 2.508 a 2.465; 306 sintomatici, 70 sono operatori sanitari). Intanto i guariti sono 6.197 (erano 6.191). (ANSA).