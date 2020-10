Coronavirus: Marche, obbligo mascherina, sanzione 400 euro

(ANSA) - ANCONA, 03 OTT - Ci sarà una sanzione amministrativa di 400 euro nelle Marche per chi non rispetterà l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, disposto dalla Regione, in caso di assembramento. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal presidente Francesco Acquaroli e pubblicata nel tardo pomeriggio. "E' fatto obbligo durante l'intera giornata, - recita il documento che fa riferimento implicito alla nozione di assembramento di cui ai provvedimenti nazionali, cioè presenza di due o più persone dove non è rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro - sull'intero territorio regionale di usare protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine) anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) in caso di formazione di assembramenti". L'obbligo, stabilisce l'ordinanza "rimane escluso per i bambini al di sotto di 6 anni per i portori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio di attività motoria e o sportiva".

L'ordinanza "vale dalle ore 00:00 del 4 ottobre. La medesima potrà "essere modificata e/o revocata dall'andamento dell'indice di contagio. Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di 400 euro". (ANSA).