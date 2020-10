A Corinaldo i campionati italiani di ruzzola a squadre

Dopo 22 anni torna a Corinaldo il campionato italiano a squadre di ruzzola. E' la 24esima edizione, organizzata dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e dalla Società Sportiva Dilettantistica Corinaldo, dal Comitato Provinciale FIGeST di Ancona, con il patrocinio del Coni e del Comune corinaldese. Circa 500 gli sportivi, suddivisi in tre categorie, che arriveranno in uno dei Borghi più belli d'Italia. Questo weekend sarà dedicato alle fasi eliminatorie: le 16 squadre della categoria A, le 16 della B e le 24 della C si contenderanno il pass per un posto nel fine settimana successivo: sabato 10 ottobre si disputeranno le semifinali, il giorno successivo le finali. "Dopo il lockdown - spiega il sindaco Matteo Principi - la nostra strategia per il turismo è ripartita dal nostro borgo, dalla nostra quotidianità.

Un'accoglienza a misura d'uomo, un'esperienza turistica lenta e di qualità che si associa agli sport tradizionali" (ANSA).