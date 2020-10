Droga: marijuana e hascisc in cantina, Cc arrestano 37enne

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 02 OTT - Deteneva 415 gr di marijana e 335 gr di hascisc un 37enne di Castelferretti arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'abitazione del 37enne era tenuta d'occhio dai militari per il continuo via vai di ragazzi. Ieri, dopo un ulteriore servizio di osservazione, i carabinieri hanno fatto irruzione nella casa anche con il cane antidroga Bob, del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro.

Durante la perquisizione rinvenuti 15 gr di marijuana e 35 di hascisc in una credenza. In una piccola cantina di pertinenza della casa, sono state, invece, trovate otto buste termosaldate in cellophane contenenti oltre 400 grammi di marjuana, due panetti di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi, un bilancino, materiale per il confezionamento e la somma contante di 6.500 euro, verosimilmente provento dell'attività di spaccio.

(ANSA).