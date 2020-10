Droga: Comune-Prefetto, prevenzione spaccio vicino a scuole

Il Prefetto di Macerata Flavio Ferdani ha sottoscritto con il Sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli un protocollo d'intesa "Prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di Istituti scolastici-Scuole Sicure 2020-2021". Il documento, siglato in Prefettura, riguarda "un progetto, presentato dal Comune, che è stato approvato dalla Prefettura di Macerata diretto a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità".

Per realizzare il progetto, finanziato dal Ministero dell'Interno che ha inserito il Comune fra i beneficiari del "Fondo per la sicurezza urbana" con un finanziamento di 26.108,82 euro. E' un "primo atto di collaborazione istituzionale del Prefetto con il nuovo Sindaco a testimonianza dell'attenzione rivolta alla crescita dei giovani studenti in un contesto di legalità con l'obiettivo di coordinare e promuovere forme di collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, favorendo lo scambio di informazioni". (ANSA).