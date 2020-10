Comunali: Senigallia: ballottaggio il 4 e 5 ottobre

Senigallia, unico comune nelle Marche assieme ad altri 53 enti locali in tutta Italia, si prepara per il ballottaggio di domenica 4 e lunedì 5 ottobre. A contendersi la poltrona di sindaco di Senigallia ci sono Fabrizio Volpini, per il centrosinistra, e Massimo Olivetti, candidato per il centrodestra. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica 4 e dalle 7 alle 15 di lunedì 5 ottobre. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

Volpini, medico, ex presidente della Commissione regionale sulla sanità è sostenuto da sette liste: Partito Democratico, Vola Senigallia, Diritti al Futuro, Vivi Senigallia, Obiettivo Comune, Uniti per Senigallia e Noi #Senigallia Attiva che, al primo turno, hanno permesso di raccogliere circa 10.500 voti (43,4%) delle 25.575 schede scrutinate. A sfidarlo l'avvocato ed ex sindaco di Ostra Olivetti (oltre 8.300 voti, 34,2%) con le liste di Fratelli d'Italia, Lega, La Civica e Forza Italia.

Terzo fronte quello degli astenuti, pari al 34% degli oltre 38 mila aventi diritto al voto.