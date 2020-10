Terremoto Albania: da Ancona carico aiuti Vvf,divise e mezzi

Prosegue l'impegno del Corpo Nazionale per aiutare la popolazione albanese colpita dal terremoto del 29 novembre 2019. Dopo l'invio per l'emergenza di 174 vigili del fuoco nell'ambito del Meccanismo di protezione civile europea, è prevista in serata la partenza dal porto di Ancona di una nave carica di divise, attrezzature ed automezzi destinati alla Prefettura e al comune di Durazzo per la gestione dei soccorsi. (ANSA).