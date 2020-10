Scippata per strada di notte ad Ancona, tre arresti Ps

Scippo ad Ancona, la scorsa notte alle 2, ai danni di una donna che camminava lungo via Vallemiano. Un'auto di colore rosso le si è avvicinata ed è sceso un uomo che ha cercato di afferrarle la borsa sulla spalla. Dopo un tira e molla, poiché la donna resisteva, dalla borsa sono caduti un cellulare e un portamonete: il rapinatore li ha presi da terra prima di risalire in auto guidata da un complice e fuggire. La vittima ha allertato il 113. Le Volanti si sono portati sul posto. Mentre alcuni agenti rassicuravano la donna, un'altra pattuglia, sulla base della descrizione fornita, ha individuato l'auto dei rapinatori in via Marini: a bordo tre uomini di origine straniera (33, 36 e 23 anni), con precedenti di polizia, due dei quali senza fissa dimora. I poliziotti hanno recuperato gli oggetti sottratti e un involucro in cellophane contenente circa 40 grammi di hascisc. I tre sono stati arrestati per concorso in rapina e, il detentore dell'hascisc, anche denunciato per la droga. Due sono finiti in carcere, il terzo ai domiciliari. (ANSA).