Musica: Amici Musica Michelli, 12 concerti fino ad aprile

Dodici concerti dal 17 ottobre al 23 aprile, stesso numero delle stagioni precedenti, divisi per rispettare le norme anti-Covid tra il Teatro Sperimentale (124 posti), delle Muse (455 posti) e l'Auditorium della Mole Vanvitelliana (206 posti). E' il programma degli Amici della Musica 'Guido Michelli' illustrato ad Ancona dal direttore artistico Guido Barbieri e dal presidente Guido Bucci, che con musicisti di fama in gran parte italiani, spazia dal medioevo al barocco, da Beethoven, a Bruch, da Wagner a Shostakovic.

Apre allo Sperimentale un programma dedicato alle sonate per violoncello di Beethoven nel 250/o della nascita, con Francesco Dillon (violoncello) ed Emanuele Torquati (piano), arricchita da sette mini brani:"Vis à vis Goya" della compositrice Helena Winkelman. Seguirà "Voci d'amore" (30/10) con sette melologhi di Rastelli alternati a pezzi pianistici eseguiti da Federico Nicoletta, di Mozart, Beethoven, Schubert, Debussy e altri, guidati dalla voce di Diana Hobel per un excursus su biografie, saggi e testi. (ANSA).