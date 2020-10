Comunali: Senigallia; Volpini,ecco la giunta se sarò sindaco

(ANSA) - SENIGALLIA, 01 OTT - Prima del ballottaggio per le Comunali a Senigalia il candidato di centrosinistra Fabrizio Volpini, medico e consigliere regionale uscente del Pd (43,4% al primo turno) svela quella che sarà la sua giunta se i cittadini lo eleggeranno sindaco nella sfida con Massimo Olivetti (centrodestra, 34,3% al primo turno). Sui risultati, dice Volpini, "sono felice di poter affermare che la maggioranza dei senigalliesi si è espressa premiando il programma e il nuovo modello politico amministrativo di rinnovamento che con la mia coalizione di centrosinistra ho presentato durante la campagna elettorale". E "in nome di quel patto di lealtà che ho stretto con tutti i cittadini senigalliesi nel momento stesso in cui ho accettato di candidarmi a Sindaco, è giunto il momento di scoprire le carte, di dichiarare chi farà parte della mia Giunta, se avrò la vostra fiducia". Una scelta "di trasparenza verso tutti gli elettori". Dell'eventuale giunta Volpini farebbero parte sette persone, fra cui due tecnici esterni; quattro donne e tre uomini. si tratta di Lorenzo Beccaceci (Vivi Senigaliia), Chantal Bomprezzi(Pd) Ludovica Giuliani (Pd), Maurizio Marchionni (tecnico esterno) Francesca Paci (figura tecnica esterna indicata da Diritti al Futuro), Stefania Pagani (Vola Senigallia), Dario Romano (Pd).

"Sono loro, espressione non solo delle preferenze ottenute ma anche delle competenze che possono portare alla città, - conclude Volpini - le persone che mi accompagneranno e costruiranno con me la Senigallia che sarà". (ANSA).