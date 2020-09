Proroga al 18/10 "Raffaello. Una mostra impossibile" a Urbino

(ANSA) - URBINO, 30 SET - Prosegue fino al 18 ottobre nel Collegio Raffaello a Urbino, a ingresso libero, la mostra "Raffaello. Una mostra impossibile", in occasione del 500/o anniversario della morte del Divino Pittore. Fino al 4 ottobre la mostra è aperta dalle 10 alle 18. Nelle settimane successive sarà aperta solo il sabato e la domenica, con il medesimo orario. Fin dall'apertura, il 25 luglio, la mostra ha ottenuto un grande successo di pubblico:in esposizione 45 opere, compreso l'affresco de La Scuola di Atene, riprodotte in dimensione reale e ad altissima definizione. E' così possibile ammirare capolavori disseminati in musei, luoghi sacri e collezioni private di 17 città del mondo. Una rassegna di capolavori, disposti in ordine cronologico, negli spazi del Collegio Raffaello, grazie alla collaborazione fra Comune di Urbino, Regione Marche e Legato Albani. La mostra ha una finalità prevalentemente didattica:il direttore scientifico è lo storico dell'arte recentemente scomparso Ferdinando Bologna.

L'esposizione è ideata e curata da Renato Parascandolo. (ANSA).