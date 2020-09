Coronavirus, sindaco Civitanova, a disposizione per Covid Center

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 30 SET - "L'eventuale riapertura del Covid Center rientra tra le prime decisioni che il nuovo presidente della Regione Francesco Acquaroli dovrà prendere assieme all'Asur, da sindaco posso soltanto dire che non possiamo permetterci di richiudere l'ospedale cittadino a tutte le altre prestazioni e come amministrazione siamo a disposizione della Regione". E' quanto ha detto all'ANSA il sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica, sull'opportunità di rimettere in funzione i moduli di terapia intensiva e semintensiva realizzati nella ex fiera di Civitanova dal Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, su input dell'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso. "E' importante fare una puntuale programmazione, così da non farci trovare impreparati nel caso in cui il virus dovesse riprendere forza, ma ho la massima fiducia nel nuovo corso della Regione e nel neo presidente Acquaroli", ha concluso Ciarapica. (ANSA).