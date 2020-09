Al via costruzione Centro Alzheimer a Jesi, dono vignettista

(ANSA) - JESI, 30 SET - Ancora un dono alla città di Jesi dal vignettista Cassio Morosetti, autore per il Corriere dei Piccoli e fondatore della "Disegnatori riuniti", scomparso a Milano lo scorso marzo. Oltre ad aver disposto nel suo testamento la donazione al Comune di Jesi di due milioni di euro a condizione che sia spostata la fontana-obelisco dei leoni nella piazza del teatro Pergolesi - ancora acceso il dibattito in città se accettare o meno il lascito -, Morosetti aveva già deciso di regalare alla sua città natale altri 800mila euro per realizzare un nuovo Centro Alzheimer. La struttura accoglierà da 15 a 20 persone affette da questa demenza degenerativa, e costerà circa 1 milione di euro. I lavori per la realizzazione del Centro Alzheimer inizieranno a fine settimana, dalle ceneri di un ex asilo demolito per criticità di vulnerabilità sismica. L' edificio di 600 mq dovrebbe essere realizzato in nove mesi, e sarà poi gestito dall'Asp Ambito 9. (ANSA).