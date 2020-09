Morto D'Alessio, cordoglio Parco del Conero

(ANSA) - ANCONA, 29 SET - "Siamo profondamente addolorati nell'apprendere la notizia della scomparsa dell'arch. Emilio D'Alessio, dal 2019 in carica alla Presidenza del Parco del Conero". Così in una nota il direttore del Parco Marco Zannini.

"Un presidente di ampie vedute. Concreto e risoluto. Di intuizioni lungimiranti e profonda capacità comunicativa.

Urbanista e ambientalista lo ricorda Zannini -, un connubio dall'equilibrio sottile che solamente una personalità contemporanea ed europea come D'Alessio ha saputo trasmettere e realizzare nel suo operato alla guida dell'Ente. Un punto di riferimento in grado di saper fare sintesi tra le tante professionalità ed esperienze che compongono il Consiglio Direttivo del Parco del Conero e la squadra da lui stesso coordinata fino agli ultimi giorni con encomiabile dedizione. Ci stringiamo attorno alla famiglia con il più sentito cordoglio" conclude. (ANSA).