Festival Kum! di Recalcati parlerà di Covid a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 29 SET - Intitolata La Cura, l'edizione 2020 del Festival Kum! curato dallo psicanalista Massimo Recalcati in programma alla Mole di Ancona dal 16 al 18 ottobre, sarà interamente dedicata alla pandemia e ai suoi risvolti sociologici, filosofici e psicologici, con esperti di fama. Lo ha annunciato oggi ad Ancona l'assessore alla Cultura del Comune Paolo Marasca. "Non sarà un semplice elenco di appuntamenti - ha precisato - ma un vero e proprio festival con incontri ed eventi collaterali, resi possibili dagli ampi spazi della Mole, che si svolgeranno in presenza nell'Auditorium, accessibile a 206 persone, e attraverso i maxischermi posizionati nelle altre sale, sul sito del festival e su èTv. Tra gli ospiti i filosofo Rocco Ronchi e Riccardo Panattoni, la virologa Ilaria Capua con la conferenza 'Il diluvio', riferita alla tempesta di parole ed eventi vissuti durante l'emergenza sanitaria, l'epidemiologa di Harvard Immaculata De Vivo, lo scrittore Daniel Lumera il medico di bergamo Luigi Frigerio. (ANSA).