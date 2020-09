Covid: positivo giocatore Ascoli, è asintomatico

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 SET - L'Ascoli ha comunicato che un proprio tesserato è risultato positivo al tampone di controllo per il Covid-19 effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore è asintomatico e resterà in isolamento per le prossime due settimane, in ottemperanza al protocollo nazionale.

Nella giornata odierna si è provveduto ad effettuare nuovi tamponi di controllo a calciatori e staff e sono risultati tutti negativi. (ANSA).