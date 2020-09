Coronavirus, ricoverati sono 28, in intensiva tre

(ANSA) - ANCONA, 29 SET - Sono stabili a 29 i ricoverati pe covid nelle Marche, mentre quelli in terapia sono 3: uno all'ospedale di Torrette di Ancona, uno a Marche Nord, no all'ospedale di San Benedetto del Tronto, dove si trova anche un paziente in semi intensiva. Gli altri 25 degenti sono ad Ancona, (9 a malattie infettive, uno in clinica pediatrica, una in clinica ostetrica-ginecologica), Marche Nord (1) e Fermo (11). Il consueto aggiornamento del Gores indica un aumento dei positivi in isolamento domiciliare che passano da 733 a 752, anche delle prsone in quarantena, da 2.794 a 2.374: 284 con sintomi, 66 operatori sanitari. In calo gli sopiti di strutture territoriali, che sono 12, tutti nella Rsa di Campofilone, mentre i dimessi/guariti salgono a 6.161. (ANSA).