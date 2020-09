Scuola: nuovi banchi vernice igienizzante alta resistenza

Un banco di scuola ricavato da fogli "piani" di multistrato di pioppo, coltivato in Italia, e prodotto in Italia, certificato Pefc, ricoperto da un'innovativa vernice igienizzante ad alta resistenza. Sono caratteristiche della creazione di Ica, azienda di Civitanova Marche (Macerata) del Gruppo Zordan, che permetterà agli studenti di Novale e Ponte dei Nori di Valdagno (Vicenza) di stare a scuola in sicurezza. "Banchetto Piano" è un progetto che permette di sopperire alla prevista carenza di banchi alla riapertura delle scuole. Il Gruppo Zordan ha provveduto alla prototipazione del prodotto, alla lavorazione e alla verniciatura mentre il Comune di Valdagno ha acquistato i materiali, ha studiato il Banchetto Piano in modo tale che potesse essere ri-utilizzato come seduta o come scaffale oltre al fatto di essere facile da riciclare a fine vita. Importante anche il lavoro dei volontari dell'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Valdagno, per assemblare 272 banchetti, posizionati poi dal personale delle scuole. (ANSA).