Inquinamento torrente Nevola, denunciati autori

Nei giorni scorsi, durante il servizio di presidio del territorio, la Polizia Provinciale di Ancona ha osservato un rilevante inquinamento del torrente Nevola, nel Senigalliese, in un tratto nel quale si è registrata anche una moria di pesci. Immediatamente sono stati avvisati i tecnici dell'Arpam per i campionamenti delle acque. Le indagini condotte dal personale di vigilanza della Provincia di Ancona hanno portato all'individuazione degli autori che sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria.

In attesa dell'esito delle analisi, le indagini proseguiranno anche nei prossimi giorni per accertare responsabilità anche di altri soggetti. (ANSA).