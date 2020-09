A Fabrizio Bosso il FabriJazz Award, filigrana d'autore

Dopo Steve Gadd, storico batterista di Miles Davies, anche Fabrizio Bosso riceve il FabriJazz Award promosso dall'associazione Fabriano Pro Musica.

Una filigrana d'autore, opera del mastro cartaio Sandro Tiberi, che attraverso progressione e tradizione è riuscito ad ottenere una vera e propria opera d'arte fatta di carta. "Per ottenere il FabriJazz Award siamo partiti dalla progettazione della filigrana al computer, usando moduli non tradizionali: una vera e propria evoluzione di un mestiere "vecchio" 800 anni", evidenzia Tiberi, ricordando come l'opera d'arte sia nata nell'incubatore di idee dalla Fondazione Carifac chiamato Carifac'Arte.

L'attività di Fabriano Pro Musica prosegue con l'imminente inizio dei corsi musicali, anticipati dall'open day del 3 ottobre, che riguardano: chitarra (classica, elettrica), batteria e percussioni, sassofono, flauto e clarinetto, ottoni, basso elettrico e contrabbasso, canto e canto corale, musicoterapia e laboratori per bambini ed adulti, musica d'insieme, teoria musicale e improvvisazione. (ANSA).