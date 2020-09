Coronavirus:22 ricoverati,2 in semi intensiva,2 in intensiva

(ANSA) - ANCONA, 27 SET - Sono scesi a 22 (-3) i ricoveri per covid negli ospedali delle Marche, due dei quali in terapia intensiva e altri due in semi intensiva, mentre salgono a 738 (+22) i positivi in isolamento domiciliare. L'aggiornamento delle ultime 24ore del Gores indica che non ci sono stati nuovi decessi. I pazienti in terapia intensiva sono uno a Marche Nord, l'altro all'ospedale di Torrette di Ancona, i due in semi intensiva entrambi a San Benedetto del Tronto. Gli altri ricoverati sono a Torrette (8), Marche Nord (2), Fermo (8). Sono 18 gli ospiti di strutture territoriali, nella fattispecie la Rsa di Campofilone. In calo le persone in quarantena per contatti con contagiati che sono 2.421: 266 con sintomi, 73 operatori sanitari. Cresce il numero dei dimessi/guariti che arrivano a 6.151. (ANSA).