Coronavirus: Marche, in 24ore ricoverati da 24 a 25

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - In aumento da 24 a 25 il numero di persone ricoverate per Covid-19 nell'ultima giornata nelle Marche: tre i pazienti in più nel reparto di Malattie infettive a Fermo (da 6 a 9), due in meno ad Ancona (da 12 a 10) mentre restano quattro i pazienti assistiti nello stesso reparto a Marche Nord; rimangono due in degenti in Terapia Intensiva (uno ad Ancona e uno a Marche Nord). La variazione viene riportata nel bollettino del Gores.

Gli ospiti di strutture territoriali, invece, diminuiscono da 18 a 17 (tutti nella Rsa di Campofilone nel Fermano). Continuano ad aumentare i positivi in isolamento domiciliare (da 697 a 716) e anche gli isolati in casa per contatti con contagiati (da 2.453 a 2.472; 257 con sintomi, 83 sono operatori sanitari).

Cresce anche il numero di guariti (da 6.140 a 6.146). (ANSA).