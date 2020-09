Comuni: Ancona, biblioteca multilingue in sala Conerobus

Una biblioteca multilingue nella sala d'aspetto Conerobus di piazza Ugo bassi ad Ancona, e una mostra di foto e manifesti a bordo dello storico autobus "118", recentemente ristrutturato, che ripercorre la storia della 'Mater Amabilis, gruppo scultoreo dei rinoceronti ad Ancona dello scomparso scultore Valeriano Trubbiani, un'opera nella quale lo scultore aveva sviluppato il rinoceronte femmina realizzato in precedenza per le scenografie del film di Fellini "E la nave va". E' il progetto "La bellezza salverà il mondo", inaugurato nel capoluogo e realizzato dal Liceo Artistico Mannucci in collaborazione col Comune e Conerobus.

Basata sul concetto di promuovere l'educazione ambientale, intesa anche come decoro urbano e promozione delle relazioni sociali, attraverso il linguaggio dell'arte l'idea era stata sposata da Trubbiani fin dal suo nascere. La biblioteca conterrà libri donati dalle scuole, anche straniere, liberamente consultabili, tra cui molti volumi sull'arte, sui musei della città e sulle tradizioni del territorio. (ANSA).