Strage discoteca, papà Emma scrive libro con scritti figlia

(ANSA) - ANCONA, 25 SET - Un libro scritto da Emma Fabini, la più piccola (aveva 14 anni) delle vittime della strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo, e dal papà Fazio. Il testo, in uscita il 30 settembre, giorno del 16/o compleanno di Emma, è un dialogo immaginario con il padre, basato su scritti di pugno della ragazzina e ritrovati poi dai genitori che hanno deciso di metterli insieme, post mortem. "Per restituire una dimensione di realtà ad Emma - spiegano il papà Fazio Fabini e la mamma Angela Tempesta - farla conoscere per quel che era dando voce ai suoi ricordi ed alle sue speranze attraverso racconti, pagine di diario, testi scolastici. Parlare di lei, raccontare di lei, è come stringerla ancora una volta. Abbracciarla con le parole ce la fa sentire un po' più vicina. Volevamo darle la possibilità di far scoprire, anche a chi non l'ha conosciuta, la grandezza del suo cuore cristallino, perché rimanga nella memoria dei suoi coetanei, perché non scompaia troppo presto tra le pieghe del tempo". (ANSA).