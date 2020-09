Coronavirus: 24 ricoverati, due in intensiva

(ANSA) - ANCONA, 25 SET - Sono scesi a 24 (-4) i ricoverati per covid 19 negli ospedali marchigiani. Due i degenti in terapia intensiva, secondo l'aggiornamento del Gores: uno a Marche Nord, l'altro a Torrette di Ancona. Gli altri 22 ricoverati sono così distribuiti: 12 a Torrette, 4 a Marche Nord, 6 all'ospedale di Fermo. Sono 18 gli ospiti di strutture territoriali, tutti nella Rsa di Campofilone. Crescono i positivi in isolamento domiciliare, che passano da 672 a 697. In calo invece le persone in quarantena per contatti con i positivi che passano da 2.476 a 2.453: 259 con sintomi, 67 operatori sanitari. I dimessi/guariti salgono infine a 6.140 (ANSA).